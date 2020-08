A pocas horas de comenzar el peritaje, el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que en el expediente judicial no hay pruebas de que Facundo Astudillo Castro haya sido víctima de una "desaparición forzada", y cuestionó al abogado Leandro Aparicio, uno de los representantes de la querella: "Terminará procesado por interferir con la Justicia".

"El abogado dice una cosa acá, pero en el expediente judicial no dice exactamente lo mismo", aseguró el funcionario provincial, que recordó que el letrado había pedido la detención de cuatro efectivos de la Policía Bonaerense porque tenía "elementos más que suficientes para determinar que había responsabilidad" de la fuerza de seguridad, pero la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón "se lo rechazó porque no había nada".

"¿Qué hace un abogado cuando le rechazan una resolución? Apela. Pero el abogado se para frente a las cámaras, dice lo que dice, pero después no lo acompaña con definiciones judiciales", sostuvo Berni, que concluyó admitiendo: "Esta descripción la hago con todo el dolor en el corazón de lo que es una madre que pierde a su hijo, entiendo a esa madre, pero no entiendo al abogado que no busca la verdad".