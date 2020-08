El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que en la ciudad "no se ha terminado nada", al referirse al amesetamiento de la curva de contagios de coronavirus en el distrito, y, tras pedir a la ciudadanía "seguir cuidándose", remarcó que recién "cuando aparezca un tratamiento efectivo o llegue la vacuna" habrá "un escenario diferente".

"Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la ciudad", afirmó en la sede del Ejecutivo porteño. "Todo el sistema público de salud y el privado está haciendo un enorme esfuerzo, los trabajadores están muy cansados y han sufrido mucho esta pandemia, he sido muy respetuoso de cómo cada uno lo vive y lo expresa", explicó al ser consultado por las manifestaciones y quejas de trabajadores del hospital Durand.