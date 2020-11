El fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, consideró este lunes que el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad "tienen responsabilidad" penal en el hundimiento del submarino "ARA San Juan", por lo que decidió acompañar los pedidos de las querellas para que ambos ex funcionarios sean imputados e indagados.

El representante del ministerio público fiscal expresó la misma sospecha sobre el ex jefe de la Armada Marcelo Srur, al brindar una entrevista a Radio Chubut AM580, en la que además explicó que, ahora, es el tribunal de apelaciones el que "deberá resolver" sobre el planteo formulado el último viernes.

La postura de Bellver quedó plasmada en la audiencia de apelaciones que se realizó la semana pasada y duró dos jornadas, en las cuales las querellas de los familiares de los 44 tripulantes del "ARA San Juan" solicitaron que se agraven las calificaciones de los seis altos mandos procesados en primera instancia y que se investigue también a Macri, Aguad y Srur.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia quedó, así, en condiciones de resolver sobre esos planteos y los realizados por parte de las defensas, que reclamaron absoluciones.