El ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, se refirió a la movilización del 17 de agosto pasado convocada por la oposición y aseguró que en el gobierno nacional "tienen miedo a perder la calle". "Un gobierno peronista, por definición, asume que tiene el control de la calle, en general, comprado con el bondi, el paty y la coca, el choripán, y no es natural para un gobierno peronista que la calle tenga una dinámica que excede el control de ellos. Y esta es la tercera marcha importante. Son marchas que suceden en un confinamiento y eso restringe la participación de muchos argentinos. Y son nueve meses de gobierno. En nueve meses ya fueron tres marchas muy importantes", analizó.

De acuerdo con declaraciones televisivas de Prat Gay, la gente "está cansada por muchas cosas", aunque el hilo conductor "es que se han cansado de la mentira". Y agregó: "Hubo muchos argentinos que votaron por este gobierno que no eran del polo recalcitrante, del núcleo duro, que me parece que están viendo que al final Alberto Fernández no era mejor, que no volvieron mejores y que son más de lo mismo".

"Vas a quedar con un déficit fiscal que ya está orillando los 10 puntos del PBI, un tipo de cambio que está atrasado y muchos pesos dando vueltas que no sabemos dónde van a aterrizar; entonces es lícito preguntarse por la inflación, un nivel de pobreza que posiblemente se acerque a los niveles más altos de la historia como consecuencia de esta caída en la actividad económica. El resurgimiento de un problema que había estado más contenido en el último tiempo como la inseguridad y frente a eso un gobierno que no está ofreciendo prácticamente ninguna respuesta", analizó el ex funcionario y dirigente de Juntos por el Cambio en diálogo con La Nación+.