E n el programa "Mejor de noche", conducido por Leo Montero, dos concursantes del juego principal tuvieron que responder una polémica pregunta sobre un femicidio de 2014. Si bien en el programa pasó como un desafío más, para ganar 20.000 pesos, en las redes notaron la brutalidad y falta de sensibilidad en utilizar trivialmente un crimen terrible para un programa de entretenimientos, y el conductor y el ciclo recibieron gran repudio. Tras la repercusión que se generó en las redes, el conductor se mostró arrepentido y realizó un descargo en su cuenta de Twitter. "Aclaración. Pedimos disculpas. En nombre de ‘Mejor de noche’, Canal Nueve y Prensa Kuarzo por haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumo el error y no volverá a suceder. Saben ustedes con el respeto y altura que me manejo con estos temas. Gracias". Casi una hora después, agregó que también le pedían disculpas a la familia de la víctima.

Todo comenzó en el inicio del programa del martes, el animador anticipó que la primera pregunta estaba relacionada al informe de la noche. Los participantes tuvieron que responder en qué playa había sido encontrado el cuerpo de Lola Chomnalez. El caso es el de la violación y femicidio de la adolescente, ocurrido en 2014 en el balneario Barra de Valizas de la costa uruguaya y que en la actualidad continúa en investigación sin acusados por el hecho. En las redes sociales la reacción fue inmediata, y muchos usuarios repudiaron la banalización del asesinato por ser "algo completamente fuera de lugar", "desagradable" y "morbo extremo". En general, se reclamaba el hecho de usar como parte de un juego algo tan grave y delicado como un femicidio.

La periodista Florencia Alcaraz tuiteó: "De esto hablamos cuando decimos pedagogía de la crueldad. Los femicidios no son un juego. Las vidas de las pibas importan. No son un acertijo a descifrar en la tele". La socióloga Natalia Garabano, en la misma red social, pidió que cancelen el ciclo: "Lo siento si a ninguno de los involucrados le hace ruido. Levanto el programa pero antes pongo a Leo Montero a pedirles disculpas a la familia de Lola y a todas las mujeres, y a explicar que, por haber considerado que esta era una buena pregunta e incluso bromear cuando se hizo, el programa no puede seguir". A pesar de las disculpas, muchos usuarios remarcaron que no era la primera vez que algo así ocurría en el programa, ya que tiempo atrás hicieron una pregunta similar sobre el femicidio de Ángeles Rawson.