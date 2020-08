Mientras el gobierno prepara nuevas flexibilizaciones para el turismo y advierte que la batalla contra el coronavirus "aún no está ganada", Italia informó ayer 402 casos positivos de la enfermedad, la primera vez que supera los 400 contagios diarios en más de un mes y medio. Según las cifras oficiales, el número de víctimas llegó a 35.187 desde la primera registrada el 21 de febrero, incluidos seis fallecimientos en las últimas 24 horas. Este jueves, diez de las 21 regiones y provincias autónomas del país tuvieron más de una decena de casos, al tiempo que sólo dos, las sureñas Molise y Basilicata, no informaron nuevos contagios. En ese marco, el ministro de Salud planteó en una visita al Senado que "la batalla contra el coronavirus aún no está ganada", y convocó a "tener la guardia alta". "Los datos nos dicen que la curva, más allá de las aperturas, se ha achatado y que desde hace algunas semanas estamos en una fase de estabilidad. El virus circula todavía, pero la prevención nos permite intervenir"; destacó el ministro.