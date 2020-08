A yer se llevó a cabo una de las mesas más extrañas de los almuerzos de Mirtha Legrand de los últimos tiempos. Con Juana Viale en la conducción, Martín Bossi, CAE, Moria Casán y María Fernanda Callejón como invitados, el ciclo causó una revolución, especialmente por la excitación de Martín Bossi. Con personajes tan peculiares como Moria y Martín juntos, se generó un histrionismo cargado de egos y narcisismos. Todo comenzó cuando el humorista manifestó que es un gran fanático del intérprete de "Te recuerdo". "Yo quiero contar una anécdota, esto no es joda. Soy absolutamente fanático de CAE", reveló Bossi. Acto seguido comenzó a cantar uno de los temas de su par y se subió a la silla para alentar a los comensales a bailar con él. Lejos de intimidarse, todos los presentes comenzaron a cantar y se divirtieron con la insólita performance del cómico y el cantante."Te lo recontraagradezco, esa letra no me la acordaba ni yo", finalizó CAE. La escena recordó a las clásicas visitas del trío Midachi en los años 90, cuando solo ellos lograban, con su humor irreverente, sacar de la línea a la diva de los almuerzos. Lo cierto es que la locura del mediodía le sirvió a Juana para tener el primer puesto de su franja, con un rating que tuvo picos de 7 puntos de promedio. Más allá de los resultados, ¿qué pensará Mirtha de todo el lío que se armó en su mesa?