Oscar González Oro conducía su programa "Tarde pero temprano", en Radio Rivadavia, cuando comenzó a sentirse mal. Minutos antes de las 16, tuvo que dejar el aire. Los médicos que de inmediato lo atendieron le explicaron que había tenido un "shock emocional". Con la tranquilidad recuperada después del susto, conversó con Teleshow. "Estoy bien. Tuve un episodio raro, estaba al aire y me mareé fuerte. Una vez lo dejé pasar y al tercero llamé al médico. Me retiré el aire, me hicieron un electro (cardiograma) que salió bien. Tenía la presión baja y latidos muy altos. Me sacaron sangre y los parámetros dieron bien. Calculan que fue un shock emocional".