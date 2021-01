M atías Ezequiel Montín, el joven de 20 años que sufrió una fractura de cráneo tras ser atacado a botellazos en un boliche de Mar del Plata, recibió ayer el alta del hospital en el que estaba internado desde hacía una semana. En las últimas horas difundió un video desde la cama del hospital diciendo que se encuentra "bien, casi con un ojo menos", evaluó que lo que le ocurrió "fue tremendo" y recordó el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

"Le dieron el alta clínica pero no médica. Por eso vamos a estar en Mar del Plata para que lo sigan viendo y una vez que tenga el alta médica, ahí vamos a volver a casa", manifestó Enrique, el padre del joven oriundo de la localidad de Moreno. También reveló que los médicos del Hospital Privado de la Comunidad (HPC) le sugirieron que su hijo realice en los próximos meses "la misma vida de un hombre de 80 años" para evitar riesgos que comprometan la evolución de su salud en el mediano plazo.

"Habrá cuidados extremos con un montón de cosas. Matías no puede tener emociones fuertes. Sabemos que el tratamiento que viene ahora es muy importante para su recuperación y no queremos que le queden secuelas de este ataque", explicó el papá, y ejemplificó al respecto: "No va a poder ver películas de terror ni jugar videojuegos o hacer algún deporte". Matías, en un video grabado en la habitación del nosocomio, expresó que "este mensaje es más que nada para decirles que yo estaba en unas vacaciones tranquilas con mis amigos, y lo que sucedió fue tremendo, justo un año después de lo que le pasó a Fernando, el chico de Gesell. Casi me sucede lo mismo a mí".

Tras la brutal agresión que sufrió el martes pasado en el vip del boliche Ananá, agradeció "a los médicos" del centro de salud por el "gran trabajo que realizan" y a todos los que lo apoyaron y rezaron por su recuperación en estos días. En las imágenes se lo pudo ver con vendajes en la cabeza y en un brazo, y con moretones en el pómulo izquierdo.

"Por suerte, gracias a Dios, estoy con vida. No del todo bien, recuperándome, casi con un ojo menos, pero acá recuperándome", aseguró Montín, que además cuestionó la excarcelación de Gabriel Alejandro Galvano y Andrés Guillermo Bracamonte, hijo del jefe de la barra de Rosario Central Andrés "Pillín" Bracamonte, imputados por el ataque.

"Me parece medio injusto que yo esté acá luchando por salir adelante y que los chicos que ocasionaron esto estén en su pileta gozando de la vida", señaló, en referencia a los dos acusados que fueron liberados el domingo por decisión de la justicia de garantías, tras un pedido en ese sentido del defensor de ambos, Sergio Fernández.