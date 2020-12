E stuve cuatro o cinco segundos con el corazón parado", reveló cinco días después, antes de recibir el alta de una cirugía en la cual le colocaron un marcapasos. El corazón de Víctor Hugo Morales necesitaba un refuerzo y en charla con Teleshow el periodista reveló cómo es su vida antes de ser internado por un problema de arritmia. Cuando le preguntaron en qué momento de su carrera y de su vida transita, respondió: "En la despedida, queda poco tiempo, supongo. Yo sigo trabajando. Mientras haya herramientas que me permitan decir lo que quiero y físicamente pueda, continúo. Indudablemente esta es una etapa final. No sé si un final de un año, dos o tres, pero estamos ya dando las hurras". También admitió que su familia lo acompañó siempre. "Si miro para atrás, lo único que encuentro es una vida, hasta ahora, gracias a Dios, extraordinaria. Todo lo que soñé y lo que no soñé ha sido cumplido, y en eso me ha acompañado permanentemente mi familia. Mi vida es un viaje, y ha sido muy provechoso. Después, tengo una situación económica muy inmensamente superior a la de mi origen humilde, inimaginable. He tenido respeto y consideración de mucha gente. Perdí el de un buen sector de la sociedad, sobre todo del que estaba más vinculado con la derecha, pero bueno, yo mismo me lo busqué, podría decirse, por mi manera de salir a pelear en mi profesión".

-¿Cómo hace para mantenerse tan activo con más de 70 años?

-Hago lo que me gusta. Cumplo 73 ahora, a fin de diciembre. Soy muy afortunado. Es un privilegio muy grande vivir de lo que te gusta. Yo creo que la gran frustración de mucha gente pasa por tener que ejercitar, vivir de algo que no le da placer. Y en la mayoría de los casos, además, ni siquiera ganar como para darse otro tipo de placeres afuera del trabajo que realiza. Yo agradezco a Dios, soy católico, todos los días de mi vida.

-¿De qué cree que murió Maradona?

-Por el deterioro que era visible en su persona, que tanto nos hacía sufrir. Otra explicación no le encuentro. Una muerte pasando de un sueño al otro que en realidad es algo que uno siempre se desea para sí mismo. Estaba muy mal, es evidente que estaba muy mal. Tras verlo débil, sin autocontrol, sin autodominio de su persona, en estos últimos meses, las últimas semanas, este final, yo no puedo decir que la muerte fue una sorpresa. Es una sorpresa cómo se produce, porque aunque uno piense que algo puede suceder, igual hay un choque con lo que uno estaba pensando. Pero a mí me parece que murió, y yo dejaría en paz esa muerte.