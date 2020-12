A viso parroquial: voy a estar una semana de vacaciones. Este año tiene una sorpresa más: ¡me caso mañana! -por ayer- ¡Felicidad total!", escribió Pablo Duggan, el periodista de 47 años que se casó con su novia Karen.

En diálogo con Teleshow, el conductor de Radio 10 y C5N contó detalles de los comienzos de su relación con su pareja venezolana de 29 años: "Nos conocemos hace dos años y medio. La primera vez que salimos fue en el partido de Argentina-Francia, un sábado a la mañana, y después fuimos a almorzar. Ella no estaba muy convencida de salir conmigo, pero la convencí". La relación se afianzó a pasos agigantados, aunque ella es 18 años menor. Incluso ambos decidieron probar convivencia y funcionó a la perfección. "Vivimos en Tigre, tenemos tres gatos y dos perros", aseguró el periodista. Lo cierto es que ayer los tortolitos se vistieron muy elegantes y fueron hasta el Registro Civil para dar el "sí, quiero". Estuvieron acompañados de pocas personas, debido al protocolo vigente para evitar contagios, pero fue un momento muy emotivo. "Somos muy felices. Karen me cambió la vida. Tal vez hace unos años no tenía claro si me iba a casar, pero con ella descubrí un mundo maravilloso. Estamos con muchas ganas de armar una familia grande, vamos a ver", explicó el conductor. En declaraciones a "LAM", la flamante señora de Duggan dijo: "Es un gordito complicado". Ángel de Brito le preguntó a Duggan cómo lo aguantaba su mujer y él respondió: "No sé cómo hace porque soy insoportable". Más allá de reconocer su personalidad complicada, aseguró que durante la cuarentena la convivencia fue perfecta. Recordemos que tenían pensado casarse en abril pero lo pospusieron por el coronavirus. En cuanto a la luna de miel, señalaron que esperarán viajar a algún destino hermoso para más adelante ya que prefieren viajar más tranquilos. "No nos vamos por la pandemia, vamos a viajar cuando estemos todos vacunados". Por el momento, se quedarán en su casa del Tigre, con sus mascotas, disfrutando de su relación. ¡Qué lindo que la gente se quiera!