Esteban Buitagro, un joven de 36 años que realiza entregas para una aplicación, uno de los trabajos esenciales que continuó durante el aislamiento por el coronavirus que llevó a millones de personas a quedarse en sus casas, dijo que durante estos meses anduvo con "mucha precaución" y destacó que "hubo un aumento de las propinas". Esteban vive solo en Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza, y trabaja con su moto en la empresa Pedidos Ya desde el año pasado. "La moto la compré en 2018 y hacía mensajería por mi cuenta, me estaba por ir de viaje pero me accidenté. El año pasado estaba buscando trabajo y un amigo me comentó para inscribirme, reacondicioné la moto y empecé", contó. Sobre la modalidad de delivery, dijo que "tenés que resignar muchas horas arriba de la moto para hacer un sueldo razonable y los fines de semana no podés faltar, se te limita la vida social". "Es un poco como una meritocracia, vas a ganar si trabajás mucho y por eso hay chicos que están 16 horas trabajando", explicó con tono crítico Esteban, que optó por hacer dos turnos por día de 4 horas, de 12 a 16 y de 20 a 24.