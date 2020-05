G raciela Alfano se supera todo el tiempo. No sólo es una de las mujeres más lindas del país, y una de las más carismáticas, sino que también sorprende en cada entrevista que da, por sus opiniones y anécdotas.

Así, en los primeros días de la cuarentena rompió las redes cuando se viralizó una serie de publicaciones de hace mucho tiempo en las que Grace adelantaba todo lo que ocurrió con la enfermedad que mantiene en vilo a la humanidad. Pero ahora nuevamente es noticia, por algunas confesiones sobre su pasado que involucran a Jorge Ibáñez y su ex pareja Matías Alé. Ella y el actor vivieron un amor por casi diez años, que en su momento fue escandaloso por la diferencia de edad entre ambos. Pero la novedad tiene que ver con un tercero nunca mencionado en su vínculo, el diseñador fallecido en 2014.

En una entrevista con el programa "Confrontados", la ex vedette habló sobre su amistad con Ibáñez, del que se distanció en malos términos poco tiempo antes de su muerte. "Mabel (la mamá de Ibáñez) me culpó porque su hijo era gay. Me enfrentó y me dijo de una manera muy grosera que yo era la responsable de la homosexualidad de su hijo. No puedo revelar lo que me decía porque está muerto, pero se sentía torturado cada vez que peleaba con su madre. Eran peleas muy tremendas y violentas. No hubo encontronazo porque yo respondí con silencio. Pero me ofendí mucho", comenzó diciendo la rubia, generando gran desconcierto.

Pero lo que continuó fue aún más shockeante: "Hay muchas cosas que yo guardo, sobre todo de lo que fue nuestra relación entre Jorge, Matías y yo... Si supieran todo lo que vivimos". Luego, la conductora narró que Jorge iba a comer a su casa todas las noches para refugiarse de su familia: "Fuimos como hermanos, éramos muy cercanos. En un momento conocemos a Matías, yo por mi lado y él por el suyo. Jorge estaba embobado con Matías. Y Matías estaba embobado conmigo. Fueron tiempos donde yo hablaba mucho con él porque a mí Matías me gustaba y no quería que nuestra relación sufriera".

Si las primeras declaraciones no eran suficientes, Alfano resumió cómo era su relación: "Hablamos mucho hasta que empiezo mi relación con Matías. Entiéndalo como quieran, fuimos una pareja de a tres, éramos tres personas, desde el afecto y amor que nos teníamos entre todos. Matías, Jorge y yo fuimos un trío inviolable. Íbamos a todos lados juntos. Cada uno que imagine lo que quiera".

Alé se enteró de las declaraciones de su ex, y salió a negar todo en el mismo programa: "Nunca tuve un trío ni con Jorge, ni con nadie. Que por favor Graciela no mienta, que aclare así no quedan dudas. Éramos un trío, pero como primos. Nunca tuve nada con el pobre Jorge". Consultada por la desmentida, Graciela hizo una nueva aclaración: "Yo en ningún momento hablé de sexualidad, dije que éramos una pareja de tres".