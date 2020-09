E stos irresponsables, que mañana van a estar libres, le rompieron la cabeza contra el pavimento a una criatura y le destrozaron la vida a toda una familia". La cruda frase pertenece a Julio, el tío de Tahiel Contreras, un niño de seis años que fue atropellado el domingo por tres vehículos que venían corriendo una picada en la ruta 21, en Gregorio de Laferrere. Por el hecho hay dos detenidos.

Quedaron a merced de la locura al volante. Julio es hermano de Luciano, papá de Tahiel y esposo de Noelia Díaz, ambos sufrieron heridas de gravedad, aunque están fuera de peligro. "No puede ser, no es justo -dijo el familiar a Crónica-, estaban los tres esperando para cruzar la ruta 21 y de golpe vieron venir a estos desquiciados. Somos gente de trabajo, a mí nadie me va a decir lo que mi hermano y su mujer han hecho para sostener a esta familia, para que vengan tres locos y nos hagan esto. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que la Justicia los castigue. Si tengo que marchar todos los días, lo voy a hacer", explicó a este medio.

La tragedia ocurrió alrededor de las 17, cuando la familia Contreras salió caminando hasta la panadería, para comprar facturas. A la altura del kilómetro 30 de la ruta provincial 21, en el cruce con la calle Soldado Sosa, esperaban que el semáforo les permitiera cruzar. El choque entre los autos que venían corriendo sobre esa arteria se produjo a la altura del tercer semáforo en la mano que va a la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 30. Justo en esa intersección hay una garita policial.

Llenos de bronca e impotencia, el mismo domingo, los vecinos del lugar cortaron la ruta a la altura de las vías del tren Belgrano Sur, para protestar junto a la familia y amigos de las víctimas.

Fuentes policiales confirmaron que los autos involucrados son un Volkswagen Fox, un Chevrolet Corsa, un VW Bora gris y un VW Vento, cuyo conductor se dio a la fuga pero gracias a los registros de las cámaras de seguridad fue detenido ayer. Se trata de Alexis Escribanti, un joven de 24 años, técnico radiólogo, que fue el primer arrestado, imputado por el delito de "Homicidio simple con dolo eventual".

Según la reconstrucción que pudieron hacer los investigadores, el hecho se desencadenó cuando los conductores del Vento y el Corsa perdieron el control de los vehículos, chocando contra el Fox, en el que circulaba con normalidad una mujer.

"El conductor del Volkswagen será indagado en las próximas horas", confirmó Patricia Ochoa, fiscal general de La Matanza, mientras que el conductor del Corsa rojo, identificado como Nahuel Olivera, de 22 años, fue detenido la noche del domingo en estado de shock y quedó imputado. De ser condenados, podrían recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

"Al abuelo de Tahiel lo atropellaron en la misma esquina hace meses y nadie hizo nada, ahora tengo a mi hermano en casa, desesperado y sin consuelo. Con Tahiel mataron a una familia", expresó el tío del nene, que además pidió por la aparición de más testigos y agradeció a los que se encontraban presentes y asistieron a las víctimas después del hecho. "Cuando nosotros llegamos el cuerpito de mi sobrino seguía tirado en la calle. Los vecinos del lugar estaban con mucha bronca porque esto no tendría que pasar", expresó y concluyó: "Estamos mal. Esperamos que se haga justicia".