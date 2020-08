Por Matías Resano

En tiempos en los que el número de contagios de coronavirus se incrementa día a día y el pico no se detiene, los trabajadores de la salud no ocultan su malestar ante las diferentes muestras de falta de conciencia frente a la extrema situación sanitaria actual, y por ello hacen referencia a "dos Argentinas". Una tiene lugar dentro de cada hospital, y la otra, puertas para afuera, con aglomeraciones en espacios públicos propias de la impaciencia de estar encerrado, además del descreimiento de algunos respecto de la enfermedad.

En los bosques de Palermo volvió el fútbol, ya los picados están a la orden del día, como de los picnics o las mateadas. El Obelisco, Plaza de Mayo y Congreso se han convertido en punto de encuentro de manifestaciones por diferentes fines.

No obstante, el último jueves, se llevó a cabo un homenaje a los 80 trabajadores de la salud fallecidos por coronavirus, en una de las dependencias de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En el Hospital de Meléndez, de los 260 enfermeros, 170 resultaron contagiados.

Un contraste que alarma y por el cual Rodolfo Arrechea, representante de la mencionada organización sindical, consideró ante Crónica que "este es el momento de mayor crecimiento del virus y sentimos un cachetazo cuando convocan a una marcha con un discurso que no entendemos".

A pesar de que Arrechea hizo referencia a las últimas convocatorias de índole política, también se expresó respecto de diferentes muestras de incumplimiento de la cuarentena, al señalar que "afuera es Disneylandia y no tienen en cuenta lo que pasa dentro de los hospitales, donde hay un cansancio físico y psicológico del personal, porque los contagios siguen en aumento".

En el campo de batalla frente a este enemigo invisible, enfermeros y médicos redoblan sus esfuerzos o, mejor dicho, entregan sus vidas, y ello lo reflejan los 23.248 miembros del personal de la salud que han contraído dicha enfermedad.

Uno de ellos es Juan Carlos López, quien se desempeñaba como enfermero del Hospital Rivadavia, hasta que a fines de mayo comenzó a sentir malestares estomacales. Luego, experimentó fiebre y luego falta de olfato, síntomas por los cuales acudió a una clínica y allí los testeos correspondientes arrojaron Covid-19 positivo.

Por si fuera poco, en su segundo día de internación, reflejó severas dificultades respiratorias y, en consecuencia, debió recibir asistencia respiratoria mecánica, pero luego fue conectado a un reservorio de oxígeno.

Al no responder satisfactoriamente su sistema pulmonar, colocaron su cuerpo boca abajo para expandir su capacidad respiratoria. "En ese momento les dije a los médicos que hagan lo que tengan que hacer. Me entubaron y al mismo tiempo comenzó una lucha compleja para recibir plasma, porque no había protocolos para que me lo den", reveló López.

Tras un mes de resistencia al deterioro de su estado de salud y a las trabas burocráticas, se sometió al tratamiento correspondiente y fue dado de alta. Por estos días continúa su recuperación en su casa, llevando a cabo una intensa rehabilitación, dado que sus pulmones resultaron gravemente afectados. Al estar al borde de la muerte, Juan reconoció: "Me genera mucha impotencia no saber cómo hacerle entender a esa persona que es incrédula; el virus existe y no necesariamente tenés que tener una enfermedad preexistente".

En su caso, Verónica tomó conocimiento de que tenía coronavirus el 3 de agosto pasado, y su cuadro no fue leve, dado que sufrió neumonía. La mujer forma parte del personal del Hospital Meléndez, y con conocimiento de causa dejó en claro que "los centros de salud no llegan a cubrir la totalidad de los requerimientos; nosotros no dábamos abasto".

Por lo tanto, la enfermera remarcó: "La gente se piensa que esto es una tontería y nosotros tenemos un compañero hace 25 días en asistencia respiratoria mecánica y otro dado vuelta para ampliar sus pulmones. Son personas sin patologías, mientras otros bailan, marchan o juegan a la pelota en los parques. Esa es la misma gente que después se queja de nosotros".

Por su parte, la médica clínica Silvina Guala enfatizó que "en el momento donde todos tenemos que estar más adentro es cuando más la gente sale, y no registra los números de muertes y de contagios; eso se debe a una cuestión de credibilidad, por eso invito a la gente a que camine un pasillo de un hospital para que vea de qué se trata".

Con base en esta postura, la especialista aseguró que "podemos expresarnos, pero en este momento hay que hacerlo de un modo distinto, en el balcón, apagando la luz o de cualquier otra manera, pero dentro de casa; las marchas son una bomba sanitaria".

Los testimonios dan cuenta de la preocupación y el rechazo de los trabajadores de la salud a este relajo que se torna cada vez más visible en la vía pública, de diferentes maneras, al mismo tiempo que en los establecimientos sanitarios se cristaliza la realidad más cruda de la pandemia.

Por esta razón, Arrechea fue el más elocuente para graficar esta contradicción, la cual él denominó: "Las dos Argentina. Una representada por los trabajadores de los salud, y otra afuera del hospital, con una importante circulación de personas, que implica un incremento de los casos y las camas de terapia intensiva en línea roja".