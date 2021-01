Agustín Sierra atravesó un gran año ya que a pesar de la pandemia participó en el "Cantando 2020" y, sin un gran talento vocal, logró meterse entre los mejores del certamen y los favoritos del público. Pero en el medio del programa se encontró con un gran escándalo cuando dos de sus amigos, Nicolás Vázquez y Yeyo de Gregorio, se pelearon en redes y él quedó en el medio.

Todo comenzó cuando De Gregorio llamó "falso" a Nico por un problema que el productor tuvo con Cachete hace un tiempo, y eso derivó en una pelea que dejó muy mal parado a Yeyo. Si bien no lo perjudicó en el programa, la guerra de ex "Casi Ángeles" lo tocó a nivel personal.

Agitado por lo vivido, Sierra se alejó de su amigo y ex compañero de "Casi Ángeles" y levantó sospechas de una enemistad. Ayer, invitado a "Los ángeles de la mañana" por ser uno de los finalistas del "Cantando", el actor fue consultado por el estado actual del vínculo con su amigo. "¿Te peleaste con Yeyo de Gregorio?", le preguntó Ángel de Brito sin filtro. Y el actor respondió con tono desinteresado: "No me peleé, hablamos. Nos dejamos un tiempo, hay que darles tiempo a las cosas. Ayer me dijeron que me había dejado de seguir. Por algo será, ni idea".

Ante la repregunta de por qué se habían distanciado, Agustín explicó: "Por lo que pasó (con Nico). Después hablamos nosotros en lo personal y tuve muchas diferencias con él. Espero, el día de mañana, volver a encontrarme y seguir, poder aclarar otras cosas que ahora con el distanciamiento, la pandemia y el trabajo, no era el momento". Por su parte, Andrea Taboada quiso saber si mantiene contacto con Vázquez y la respuesta del joven fue negativa y escueta: "No, con Nico tampoco", aunque aclararon que nunca fueron amigos.