En plena cuarentena, las figuras públicas utilizan las redes sociales para concientizar a la sociedad y también para pasar los ratos libres con diferentes desafíos virales. Uno de ellos es hacer jueguitos con el papel higiénico, hecho que despertó la calentura de Junior Alonso. Al parecer, el hombre de Boca no sólo es riguroso dentro de la cancha, sino que mantiene la postura en épocas de parate forzado por el coronavirus. Por este motivo, escribió una historia en Instagram que rápidamente tuvo repercusión: "Dejen de romper los huevos con los challenges", señaló.

Poco más tarde, radio Del Plata se contactó con el defensor para que ampliara su descargo, y no dudó en sentenciar que "cuando me levanté decidí poner el mensaje porque estoy cansado de esto. ¡Tantos videos! Creemos los futbolistas que somos muy importantes... Los ves cortándose el pelo, regando las plantas, tomando mates y no sé qué y no sé cuánto más. Prendés la televisión y están ahí también".

A continuación, contó cómo pasa las horas en medio de la cuarentena. "Desayuno en mi casa, almuerzo en mi casa, yo estoy solo, entonces no tengo ningún problema en cocinarme para mí", sentenció poco después de declarar que se entrena a diario para no perder ritmo futbolístico ni masa muscular.