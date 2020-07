U n hombre de 30 años que pensaba que la pandemia era "un engaño" asistió a una "fiesta Covid-19" en Estados Unidos, donde contrajo la enfermedad, y murió. El caso ocurrió en San Antonio, en el estado de Texas, informó The New York Post, durante una fiesta organizada por alguien que había estado diagnosticado con el virus y que quiso comprobar si éste era real y si alguien podía infectarse.

"Justo antes de que el paciente muriera, miró a su enfermera y dijo: ‘Creo que cometí un error, pensé que era un engaño, pero no lo es’", aseguró la directora médica del hospital metodista South Texas Medical Center, de San Antonio, Jane Appleby. En ese sentido, remarcó: "El coronavirus no discrimina y ninguno de nosotros es invencible". Y continúo: "No quiero ser alarmista. Este virus es muy grave y puede propagarse fácilmente".

Las "fiestas Covid-19" son un fenómeno que puso en alerta a Estados Unidos desde los primeros días de junio. Un caso insólito ocurrió con varios estudiantes infectados con enfermedad, que celebraron este tipo de eventos en Tuscaloosa, en el estado de Alabama, para ver cuál de los presentes sanos era el primero en contagiarse.

Preocupante

Tan sólo en el último mes Estados Unidos ha sumado más de un millón de casos, con repuntes en varios estados como las Carolinas, Texas, Florida y California. Ante esta situación, el vicepresidente Mike Pence indicó que los esfuerzos del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el coronavirus se están centrando en los estados que concentran la mitad de los nuevos contagios: Arizona, Florida y California, donde la principal carencia es de personal médico.

Pence señaló que en la última semana el gobierno "ha estado procesando peticiones para desplegar unos 1.070 médicos, enfermeros y personal sanitario". "En este punto, unos 525 médicos y enfermeras están sobre el terreno en Arizona, California y Texas, y estamos gestionando una petición de Florida", dijo Pence en una rueda de prensa en la Casa Blanca.