Y un día, Riverito cumplió ¡ochenta y oooocho! En el marco de su natalicio -que replica su número preferido-, el reconocido locutor dialogó con este diario y expresó su amor por trabajar en Crónica: "Es un medio al que siempre voy a llevar en el corazón", reconoció.

Nacido un 13 de mayo de 1932, Luis Roberto González Rivero, más conocido como Riverito, se ganó el cariño de la gente con su particular voz, que lo llevó a transformarse en una gloria de la Lotería Nacional y de Crónica Televisión. "Este cumpleaños no voy a salir a ningún lado. Sólo espero el llamado de mis hijos y de mis tres nietos", señaló y agregó: "No es fácil llegar a los 88. Sobre todo porque se trata de mi número".

Con 72 años como locutor, Riverito, creador y conductor de "La Danza de la Fortuna", ciclo televisivo iniciado en la década de 1990, donde se dan a conocer todos los números de diversas loterías rioplatenses, es la bandera del pueblo quinielero, que lo reconoce no sólo por su gran profesionalismo sino por su característica forma de decir el ocho. Un número al que, según dijo, le tomó cariño en Japón cuando hizo un viaje junto a su mujer. "En un tour en el país asiático nos explicaron que es el número de la suerte. Y que se pagaba fortuna por los números de teléfono que tenían muchos ochos. A partir de ahí fue mi debilidad", argumentó, con su tono alegre e inigualable.

"Ahora por la pandemia, al igual que muchas actividades, nos toca estar en silencio. Pero le digo a la gente que nos espere, que no pierda las esperanzas", explicó el presentador, que resulta muy querido en los canales de televisión. Tal es así que uno de los que habló y muy bien sobre él en este diario fue su histórico compañero de cada noche, César Gómez, quien afirmó: "Aprendí muchísimo de Riverito. Siempre me dio total libertad para decir lo que quisiera. Tiene la grandeza de aquellos que son referentes en su profesión. Es un laburante y va a vivir toda su vida junto a los números y la lotería", explicó.

"Yo sé que él es feliz haciendo esto y creo que si lo desenchufaran y no pudiera hacerlo más sería un gran golpe. Lo fundamental es que siga en el aire porque yo noto que es una gran inyección anímica para él, y que se activa cada vez que se prende la cámara", afirmó Gómez, quien concluyó: "Le digo que se cuide, que disfrute de su cumpleaños y que cumpla muchos más".