U na historia de enfrentamientos que se traslada en tiempo y en espacio. La batalla mediática y legal entre Nicole Neumann y Fabián Cubero recorre, en este sentido, otro escandaloso capítulo. Todo se circunscribe, ahora, a que el ex futbolista de Vélez Sarsfield se encuentra de vacaciones en México junto a sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna, y su pareja, Mica Viciconte. El motivo del gran disgusto radica, según denunció la ex modelo, en que no fue notificada -tal como reza el convenio legal que ambos firmaron- del citado viaje.

Neumann se mostró indignada y sorprendida ante esta circunstancia y redobló la apuesta al afirmar que desde su posición debía informarle todos los detalles (a su ex pareja) sobre los viajes que realice junto a sus descendientes, sin embargo, desde el lado del padre de sus hijas no recibía la misma actitud: "Cada vez que voy a viajar debo avisarle adónde me voy y cuándo regreso. Le tengo que hacer saber cada uno de los pasos que voy a llevar adelante". Nicole aseveró en relación a este episodio que "yo no voy a contestarle (a Cubero) nada. Pero todo lo que esté señor haga fuera de la ley, va a quedar en manos de mis abogados, como está sucediendo con esto. Tengo entendido que se trasladaron a México alrededor del 3 o 4 de enero. Por otra parte, me interesa aclarar que tengo comunicación directa con mis hijas, esto me tranquiliza muchísimo y, por tal motivo, entre otros, es que les regalé celulares". Como rara paradoja del destino y de venganzas y desquites, en marzo de 2019 Fabián Cubero les daba los medios el siguiente testimonio: "No sé qué le está pasando a Nicole, pero me pone muy nervioso". Así manifestaba su enojo hacia su ex mujer Nicole Neumann porque se había llevado de viaje a sus tres hijas sin pedirle autorización alguna.