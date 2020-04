C arlitos tiene banca... Después de las declaraciones que hizo Carlos Tevez, ídolo y capitán de Boca, en las que argumentaba que un jugador de fútbol puede estar seis meses sin percibir su sueldo, muchos fueron los colegas que salieron a "castigarlo". Claro, la realidad está muy lejos de ser la misma en Boca que en todos los equipos del fútbol de ascenso y de muchos de la Superliga. Y en las últimas horas, quien salió a respaldar los dichos del Apache fue su compañero Marcos Díaz, quien en charla con Radio Mitre comentó: "Entendimos el mensaje que dio Tevez, no quiso tocar el bolsillo de nadie. Obvio que él habla de ciertos jugadores y de ciertos equipos, y yo los entiendo también a los que se sintieron tocados. Es una situación muy difícil, son pocos los clubes que están al día y los que pueden aguantar sin cobrar uno o dos meses. No lo dijo con maldad ni nada por el estilo", fueron las primeras palabras del arquero.

Luego, se refirió a su futuro. Al ex Huracán, quien arribo al xeneize de la mano de Gustavo Alfaro, se le vence el vínculo el próximo 30 de junio y por el momento no sabe qué será de futuro: "Nadie me habló del tema y la verdad es que tampoco lo pensé. Quiero volver a entrenarme, eso es lo único que estoy pensando en estos momentos. Tirarme, revolcarme y recibir pelotazos es lo que más extraño. Estamos atravesando una situación rara, que no sabemos cómo va a seguir, y por eso, antes que mi futuro, primero quiero que se solucione lo que estamos atravesando" cerró diciendo el santafesino, que una vez llegado el momento de sentarse a definir su futuro en el club de la Ribera mucho tendrá que ver el buen desempeño que tuvo en los partidos que le tocó atajar, producto de la lesión que había sufrido Andrada.