C on sus pujantes 83 abriles, Raúl Lavié continua por la vida y la profesión con esa garra e ímpetu de sus años mozos. El 8 de enero regresará al teatro Broadway para continuar con el espectáculo de Flavio Mendoza, "Un estreno o un velorio". Asimismo, por Teatrix, hasta el 1º de enero, también se lo puede ver en la comedia musical "Te aconsejo que me olvides", junto a la cantante y actriz Ivanna Rossi, Marcos Montes y la dirección de la talentosa Betty Gambartes.

A modo de rezo, el artista sostuvo que su brindis, en estas fiestas, tiene que ver con que "el mundo pueda recuperar la normalidad de poder vivir como lo habíamos conocido. Por otra parte, también anhelo que podamos vacunarnos, todos, absolutamente todos, sin ningún inconveniente y que esta pandemia se termine con prontitud".

Y le preguntamos, a continuación, si tenía algún secreto en especial para mantenerse tan vital, lúcido y en plena actividad profesional. Lavié nos contestó: "Simplemente no perder nunca las quimeras, hay que llevar adelante una buena actitud, proponerse una serie de proyectos y tener, por sobre todas las cosas, muchas ganas. Hay que ser consciente de que los sueños no se terminan nunca por la edad que uno pueda tener. Hay que marcarse las metas y no bajar nunca los brazos, así uno se encuentra recorriendo caminos de adversidad. Hay que poner el pecho, no desmoralizarse y continuar hacia adelante".

-Sin embargo debe haber, por otra parte, alguna cuestión genética en todo esto...

-Es probable, pero poder estar física y mentalmente muy bien es algo que inevitablemente me juega a favor y, además, el estado emocional también juega un rol decisivo en todo este panorama. Además, otra cosa que a mí me hace muy bien es estar lleno de convocatorias profesionales, por suerte, más allá del complejo momento que se vive, a nivel general, en todas partes. En este sentido puedo decir que tuve varias propuestas de trabajo, pero finalmente opté por este trabajo con Flavio Mendoza, muy seductor, artísticamente, desde varios ángulos.

-Ahora bien, siempre fuiste de cuidarte mucho...

-Es que esto no lo podemos dejar de lado, nosotros dependemos mucho de nuestro físico, de la mente, y de las cuerdas vocales en mi caso también. Entonces, en estos detalles debemos hacer hincapié de manera rotunda y además tener una buena familia, como yo tengo a mi esposa e hijas, que me protegen de cualquier circunstancia que me pueda afectar.

-En cuanto a la alimentación, ¿cómo ha sido tu comportamiento?

-Cauto, pero tampoco me privo de nada. También hay que tener en cuenta que no soy una persona de 40 años, entonces debo cuidarme y no caer en excesos. Nunca me enrolé en ninguna línea de alimentación. Como de todo, pero cuidándome en las porciones, y con esta filosofía realmente la voy llevando muy bien.

-Naciste actor, aunque la comedia musical te brindó, posteriormente, rumbos inimaginados.

-Hace 55 años debuté como actor en una comedia musical en el Teatro General San Martín. A partir de ese momento tuve la suerte de transitar todos los géneros: comedia blanca, comedia brillante, teatro histórico, sainetes, drama y tragedias. Pero en la comedia musical me manejo como pez en el agua. Entiendo que soy el actor que ha realizado más comedias musicales y en personajes importantes como el Quijote, "Zorba, el griego", "El violinista en el tejado" o "La jaula de las locas" y "Víctor, Victoria", entre otros clásicos. Poder actuar, cantar y bailar arriba de un escenario te genera mucha adrenalina y es un buen ejercicio profesional.