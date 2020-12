H éroes", la película oficial del Mundial de México 86, eligió "Me das cada día más", de Valeria Lynch (escrita por Víctor Yunes y Paz Martínez), para musicalizar el momento épico en que Diego Maradona alzaba la copa. Esa escena se convirtió en leyenda, y aquella canción, si bien pensada para hablar del amor romántico, en un himno futbolero. El hecho además hizo que la cantante y el Diez generaran un vínculo amistoso.

Consultada por Teleshow acerca de cómo le "pegó" la muerte de Maradona, Lynch expresó: "¡Qué noticia desgarradora! Me tomó tan de sorpresa. No puedo creer que haya pasado, tan joven... Trataré de recordarlo en su mejor época, con mucha admiración, con mucho respeto, porque fue un tipo que dio todo en el fútbol y fue una ilusión muy grande para todos los argentinos, no sólo para los hombres sino también para las mujeres. Se supone que los hombres son los que consumen el fútbol pero era un tipazo: nos dio mucha alegría".

Acerca del impacto de su tema, sostuvo: "Que hayan elegido mi canción para musicalizar momentos que son eternos en el deporte y para todos nosotros... En la película ‘Héroes’, en una época clave del fútbol argentino, con ese gol famoso que hizo él, que esté mi canción inmortalizando ese momento, de alguna manera al lado de él, fue también muy bueno en mi carrera. Me empezaron a conocer en todo el mundo a raíz de esa película y de ese momento específico. Diego me dio una mano muy grande cuando fui la única invitada de Argentina al Festival de San Remo. En el ‘90, él estaba jugando en el Napoli y voy a San Remo, Italia, y Maradona fue a verme y a apoyarme. Me dio una mano grandísima para entrar en Europa con mi música. Había monstruos: Ray Charles, Tina Turner, Liza Minnelli, Rod Stewart. Y Maradona venía a verme a mí. Yo no era conocida en Italia. Al otro día de cantar en San Remo, era tapa de todos los diarios de Europa, con Maradona. Iba por la calle y me decían: ‘¡La argentina, la argentina!’".

Emocionada, continuó: "Me hizo entrar en Italia y conocer un montón de gente conectada con la música, con el fútbol. Trabajé bastante, y es el día de hoy que voy y me reconocen. Le debo muchísimo: ha sido un padrino grandísimo en esto de poder internacionalizarme. Además, lo hizo con amor, con ganas. Cuando él se ponía, te quería de verdad y daba todo por vos. Después de eso nos quedó una conexión muy linda: iba a verme mucho a mis shows. Le gustaba cantar, se subía a los escenarios y cantaba conmigo. Lo recuerdo con mucho afecto. Fue una noticia muy bomba, totalmente inesperada".

Cuando le consultaron sobre cuál era el tema favorito del ex futbolista, Valeria recordó: "Cantaba mucho ‘Baila conmigo’. Le gustaba bailar, y cada vez que cantaba esa canción, se subía al escenario. Cantaba muy bien, era muy afinado. Parecía que todo lo artístico lo movilizaba mucho".

Si bien fue amiga de Diego, Lynch contó que no tuvo una relación cercana con Claudia Villafañe ni con Dalma y Gianinna. "Tengo el mayor de los respetos, supongo que deben estar pasando un momento bien difícil. Es muy triste. Más allá de la gente a la que le gusta Maradona, hay que respetar sobre todo a la familia y recordarlo como el gran jugador que fue, como el gran deportista que dejó a la Argentina allá arriba durante tanto tiempo", concluyó.