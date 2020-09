Firme, contundente y preciso fue Flavio Mendoza al afirmar ayer: "Hay que volver a trabajar ahora". Es por eso que, al notar que "mucha gente se ha quedado muy tranquila", elaboró un protocolo que presentó en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para la vuelta del teatro con público y, además, reacondicionó la sala del teatro Broadway. Lo hizo, según le explicó a Catalina Dlugi en el programa "Agarrate Catalina" para "visibilizar la cosa", es decir, el drama de quienes trabajan en la industria teatral, desde artistas hasta técnicos. "Ya es un poco injusto estar sin trabajar cuando ya hay tantas cosas abiertas. Es un caos. Si venís al teatro a ver una obra de una hora y cuarto, sentada a dos metros de distancia de la otra persona, con barbijo, con una sala sanitizada antes y después de la función, sin que tengas que tocar nada, vas a ver que es mucho más seguro que ir a un supermercado", consideró Flavio. Y luego hizo una revelación que causó pleno impacto: "Te digo la verdad: en esta cuarentena, Dionisio me salvó la vida -confesó-. Yo creo que... no sé... hubiera prendido fuego la casa o estaría con una camisa de fuerza, porque tenía bajones, bajones, bajones, bajones, y la sonrisa y el ánimo de él me hacía que todo el tiempo estar al 100. Dionisio fue mi salvoconducto para poder volver a vivir".