En comunicación telefónica con Germán Paoloski para el programa especial de homenaje a Diego Armando Maradona que Telefé emitió el viernes, Guillermo Coppola manifestó a modo de reivindicación de la familia del ídolo mundial que "yo siento que el cariño de parte de Claudia, y de Dalma y de Gianinna, lo tuve siempre. Nunca se cortó el diálogo, siempre hemos mantenido el contacto. Y lo del cajón (poder acompañarlo) fue muy fuerte, realmente fue muy fuerte, porque recorrimos un largo camino de la vida juntos. Una vida donde era estar puro, con emociones, intensidad, sentimiento, fuera de todo interés".

Y agregó en este sentido que "nos unía un amor profundo y la familia de Diego así lo entendió. En el cementerio éramos muy poquitos: sus hermanas, su hermano Lalo, sus sobrinos, por supuesto Dalma, Gianinna, Claudia, que se convirtió otra vez en la capitana del equipo, y también la otra hija de Diego, Jana. Y me permitieron ese lugar porque yo no lo tomé, sino que la familia me lo dio y en este momento quiero agradecérselo profundamente, porque esa generosa actitud me la voy a llevar conmigo", manifestó. Y concluyó: "Haber acompañado a mi amigo hasta último momento, hasta los últimos pasos los dimos juntos, es algo que me emociona mucho".