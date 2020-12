Connie Ansaldi fue terminante al opinar que fue el mismo ídolo quien ocasionó su muerte. "Todos somos adultos acá. No sé si Luque es un buen neurocirujano, no conozco a nadie que se atendiera con él y no sé si la psiquiatra es buena, pero en lo personal creo que el único culpable de la muerte de Maradona, que era una bomba de tiempo desde hace años, es Maradona. Era un hombre adulto, es mi opinión personal. Y por más que vos digas ‘lo emborrachaban’, tuvo millones de oportunidades y llega un momento que el cuerpo te revienta. El cuerpo no es eterno. Tercerizar las culpas de la vida que uno lleva y las consecuencias es muy infantil", cerró. Recordemos, en cuanto al lugar donde vivía Diego, que el contrato de alquiler lo firmó Jana y los gastos corrieron por cuenta de Matías Morla. Para no tener que subir y bajar escaleras, se improvisó una habitación en lo que era el playroom de la casa, donde pusieron un inodoro ortopédico. Lo cierto es que, con la muerte de "La mano de Dios" salen a la luz una serie de terribles irregularidades.