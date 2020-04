"No aguanto más, no doy más y necesito saber de mi hija, que está en riesgo", expresó, con profunda angustia, Marcelo, que denunció que su hija fue abusada sexualmente por dos tíos, parientes de su ex pareja. Por si fuera poco, tiene contactos esporádicos con la niña, quien permanece en el mismo domicilio que los acusados. Por lo tanto, el padre clama por la inmediata intervención de las autoridades judiciales, considerando que la pequeña está en peligro.

En la Fiscalía del Fuero Juvenil N° 2 de Banfield, Marcelo Ledesma radicó una denuncia por abuso sexual luego de que su hija, de entonces 5 años, confesara que fue agredida sexualmente por un tío materno. Al poco tiempo de la acusación sus padres se separaron, pero ella permaneció en el domicilio de su madre, en el que también residía el denunciado. En consecuencia, se desencadenó un proceso judicial que todavía sigue su curso, sin disponer ninguna medida favorable a la protección de la menor, que hoy tiene 8 años.

No obstante, el 11 de julio pasado la pequeña "explota en llanto y me cuenta que un tío de la actual pareja de su mamá le tocó la cola, pero mi ex argumenta que se trató de cosquillas", aseguró Marcelo, papá de la menor. No obstante, el hombre llevó a cabo una nueva denuncia en la Fiscalía Especializada N° 1 de San Justo, pero tampoco se ha expedido en la causa. Mientras tanto, el querellante reconoció que "he recibido amenazas de parte de mi ex pareja. El 11 de febrero, un hombre llamó a la puerta diciendo que traía una notificación judicial; detrás de él se asomó otro preguntándome por una calle y en ese momento me pegan. Antes de irse me dijeron: ‘Esto te pasa por hacer la denuncia’".

El 1° de abril significó la última vez que Ledesma se reencontró con su hija, quien le reveló que "me tratan de mentirosa pero yo digo la verdad". Por esta razón, el padre ruega por una decisión judicial que garantice la integridad física y psíquica de su ser querida, considerando él que al menos investiguen el contexto en el cual vive. En las próximas horas el denunciante visitará a la menor, con compañía policial, y con mercadería alimentaria, además del cariño paterno que la nena demanda, según el joven.