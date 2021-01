M ientras que el episodio de la muerte de Diego Maradona sigue generando polémica por la investigación de supuesta mala praxis, por primera vez, habló "Monona", cocinera de Diego, dando a conocer detalles de las últimas horas del Diez.

Romina Milagros Rodríguez, conocida como ‘Monona’, estuvo realizando sus tareas domésticas la jornada en que se produjo el deceso del astro y describió, por otra parte, los últimos días del ídolo en charla con el periodista Rodrigo Lussich. "Me acuerdo el momento que volvió y que me dijo, ‘viniste, "Monona", llegaste. Era hora’", revelando lo que el astro le había dicho, con su habitual estilo, horas después de ser intervenido del hematoma subdural crónico.

"Yo iba y volvía, y después lo último que hablé con él fue en la noche previa a su fallecimiento. Me dijo que no quería comer, entonces le conteste que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió uno porque yo los contaba para ver si se alimentaba", confesó, modificando la versión de los hechos que tomaron estado público. "Había cinco, así que uno se lo comió" y reiteró: "es mentira que no haya probado bocado. Asimismo, puntualizo lo siguiente:"Se iba a sacar la remera pero no quería. ‘Quiero dormir’ pedía", narrando el cuadro de situación en que se encontraba el destacado deportista.

Cabe señalar que la enfermera indicó en su testimonio que escuchó a Diego moverse en la habitación por la mañana. Al respecto, "Monona" no se mostró tan coincidente con esta versión: "Yo cuando lo vi a él, ya estaba" (fallecido). Finalmente habló del fatídico día: "Ese día todo era locura. Me acuerdo del conteo, que, en realidad, no quiero ni acordarme. La enfermera le decia (a Maradona) ‘1, 2, 3, vamos" cuando le realizaba el RCP (procedimiento de emergencia para salvar vidas). Todo fue muy doloroso".