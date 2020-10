-Chávez eligió a Maduro como su sucesor...

-Cuando Chávez nos dijo que apoyemos a Maduro, no pensaba morir. Los cubanos no le dijeron que moriría, sus médicos nunca le explicaron su gravedad. Siempre pensó que iba a una segunda operación y volvía. Entonces, no fue que dejó a Maduro para que lo reemplazara. Nunca lo hubiera hecho así. Yo lo vi desde La Habana hasta su último día en Caracas. Pero nadie pensó que Maduro iba a cambiar radicalmente la política económica y terminar con los planes sociales.

-Me da un ejemplo.

-Lo más icónico es que terminó con la industria petrolera. Yo dejé PDVSA, en 2014, produciendo tres millones de barriles de petróleo por día; hoy son 340.000. Para Venezuela, un país altamente dependiente del petróleo, eso significó un colapso. Maduro aprobó el jueves una ley que revierte todo lo que logramos con Chávez, una ley anticonstitucional para privatizar lo que queda de las empresas del Estado.

-¿Cuál es la situación de los programas sociales del chavismo?

-Todo lo que fue el entramado de ayuda social no existe. Estuve al frente de la Misión Barrio Adentro, que garantizaba la llegada de la salud en los sectores más pobres, de la educación media, de la vivienda con 300.000 viviendas en dos años. Nada de eso existe. Sólo hay pobreza.

-¿Lo que está diciendo es que Maduro extinguió la herencia de Chávez?

-No sólo que la extinguió: Maduro traicionó la herencia de Chávez.