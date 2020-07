Un testigo clave del crimen por el que está detenido el músico Cristian "Pity" Álvarez afirmó, a dos años del caso ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados era "una bomba de tiempo", mientras el acusado permanece bajo tratamiento psiquiátrico en la cárcel de Ezeiza a la espera de que se fije una fecha para el juicio, que debía comenzar en abril y se postergó por la pandemia. Por primera vez ante un medio de comunicación, U.S., testigo del asesinato de Cristian Maximiliano Díaz (36), alias "Gringo", relató lo sucedido la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando presenció el momento en el que Pity Álvarez (48) le pegó a la víctima un primer tiro en la cara con una pistola calibre .25 y luego lo remató con otros tres disparos también en el rostro. "Siempre estaba drogado y enfierrado; era una bomba de tiempo que iba a explotar en cualquier momento y explotó ahí. Espero que pague por lo que hizo" dijo U.S., quien prefirió no revelar su identidad por miedo a ataques de los fans del cantante. "Yo estaba en la torre 14 del barrio Samoré con unos amigos y el Gringo se encontraba a 100 metros con otros pibes. Cuando se quedó solo, me acerqué y empezamos a hablar, porque lo conozco de toda la vida, nos criamos juntos en el barrio", aseguró al recordar esa trágica noche. Luego de unos minutos, el ex líder de Viejas Locas bajó de su departamento en la torre 12, junto con su novia, rumbo a la zona del estacionamiento, cuando Díaz llamó al músico y comenzó una discusión. La víctima le recriminó a Pity andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila."El Gringo se saca la campera para pelear y lo empuja. El Pity sacó un ‘fierro’ (una pistola) y le tiró de una en la cabeza, a la altura del ojo. "El Gringo cayó muerto. Después lo remató con tres o cuatro tiros en la cara", concluyó.