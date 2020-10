L as últimas cartas previas a las elecciones del 3 de noviembre comenzaron a ser jugadas. Donald Trump y Joe Biden participaron ayer del segundo (debía ser el tercero) debate previo a los comicios, en el que no se ahorraron críticas ni palabras fuertes. El encuentro tuvo una particularidad: para evitar las constantes interrupciones, especialmente por parte del republicano, que hubo en el primero, los micrófonos solamente se encendían cuando el participante debía hablar. El contagio de coronavirus que sufrió Trump impidió la realización del debate previsto para la semana pasada, por lo que se guardaron las ganas de volver a verse las caras hasta anoche, en Nashville, estado de Tennessee. Separados por una mampara, el magnate y el demócrata volvieron a protagonizar calientes cruces. Minutos después de la hora señalada, la presentadora de la NBC, Kristen Welker, dio comienzo al esperado debate. Sobre la lucha contra el Covid-19, Trump afirmó que "tuve la enfermedad y me recuperé rápidamente. Estamos fabricando miles de respiradores y saldremos de esta situación", mientras que Biden criticó duramente la política gubernamental y pronosticó un panorama mucho más dramático en caso de que Trump sea reelecto. "Estamos cerca de entrar en un invierno oscuro y Trump no tiene un plan", afirmó, para luego agregar: "Me encargaré de que tengamos un plan para terminar con esto. Yo voy a encerrar al virus, no al país, él es inepto y no sabe qué hacer". Familia, racismo, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo fueron los otros temas de la noche, en la que obviamente no se pusieron de acuerdo. Según una encuesta de Fox News, de 4 estados con tendencia electoral incierta, Trump sólo vencería a Biden en uno: Ohio.

Acusación

El FBI culpó a Irán y Rusia de cometer acciones para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. "Queremos alertar a la población que hemos identificado que dos actores extranjeros, Irán y Rusia, han tomado acciones específicas para influir en la opinión pública en relación con nuestras elecciones", dijo el director de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, John Ratcliffe, en una inusual conferencia de prensa a tan sólo 13 días de los comicios. "Estas acciones son intentos desesperados de adversarios desesperados", manifestó.

La información falsa, rumores o teorías de la conspiración llevan meses circulando en Internet, y Ratcliffe aseguró que Irán y Rusia están detrás de algunas de estas campañas de desinformación, algo que ambos países han negado.