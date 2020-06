Entre las decenas de casos mediáticos que maneja su estudio jurídico, a Fernando Burlando le preguntaron en "Los ángeles de la mañana" sobre el de Juan Darthés, denunciado por violación por Thelma Fardin. Al ser indagado sobre si cree que el actor -actualmente en Brasil y con pedido de captura de la Interpol- es inocente, el abogado contestó de manera afirmativa: "No solamente estoy convencido de lo que me informaron peritos, psicólogos y psiquiatras. Estoy convencido de que en Nicaragua (donde se hizo la denuncia) no hay justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial. Es más, hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hace son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad. A Juan no le dieron esa oportunidad", argumentó.

Acerca del estado de su defendido, contó: "Juan está como la persona que tiene que vivir un exilio. Es muy lamentable, es muy angustiante. Y fundamentalmente es angustiante que en un lugar como Nicaragua no se pueda avanzar con la justicia. Las pocas veces que fui vi manifestaciones de profesionales de medicina a los que los apaleaban", concluyó.