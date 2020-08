L a reapertura de las escuelas porteñas entró en un camino pantanoso. El plan de Horacio Rodríguez Larreta -que se lo comentó a Alberto Fernández el pasado jueves- para que unos 5.100 chicos concurran a los establecimientos para utilizar las computadoras e internet no cuenta con el aval final del Ministerio de Educación. "En el momento de mayor circulación del virus, no podemos exponer a nuestros docentes y nuestros alumnos con clases presenciales", dijo Nicolás Trotta.

Según Soledad Acuña, titular de la cartera porteña, "cada alumno va a poder sacar un turno de hasta 2 horas para acceder a internet y tener los dispositivos digitales a su disposición". El anuncio fue confirmado por el mismo Larreta el pasado viernes. Pero no está todo resuelto.

"Cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos propuso regresar a las aulas, le planteamos que no están dadas las condiciones epidemiológicas y le propusimos que la escuela vaya a las casas", explicó Trotta en "Informate bien", por Radio 10.

Para el titular de Palacio Sarmiento, "en este momento no se puede volver a la presencialidad y no vamos a exponer a ningún niño y docente en un distrito donde hay mayor circulación de Covid. Queremos que la escuela vaya a los chicos. No necesariamente su maestra, sino alguien del equipo socioeducativo a acompañar y generar el vínculo con la familia".

Además, puso como ejemplo lo que sucede en distritos rurales donde son los maestros los que se encargan de llevar la tarea casa por casa y luego pasan a retirarla para hacer las correcciones correspondientes. "La conectividad ayuda, pero no resuelve. En la ruralidad los maestros son los que recorren las fincas y los campos para llevar el material educativo y el módulo de alimentos", señaló.

El plan en la ciudad

De acuerdo con la propuesta de Larreta, el retorno iba a ser el 7 de septiembre siguiendo un protocolo estricto: tapabocas obligatorio para chicos y adultos, distanciamiento de al menos 1,5 metro y medidas de higiene como alcohol en gel en los distintos espacios de los establecimientos. La idea inicial era "ir a tocarles la puerta para regresaran al colegio".

En el último mes, el Ministerio de Educación porteño realizó un relevamiento en todas las escuelas de la ciudad con el objetivo de conocer la frecuencia de los vínculos entre docentes y alumnos. Si bien los resultados fueron auspiciosos -el 88% de los alumnos tiene más de dos contactos por semana con la escuela-, un porcentaje de los chicos se cayó del sistema educativo desde la suspensión de las clases, el 16 de marzo.