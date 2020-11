Paula Volpe vuelve a la actuación y lo hará con una comedia picaresca, altamente probada en nuestros escenarios: "Cuatro colas y un funeral" y que en esta oportunidad formará parte de la modalidad de autoteatro en la Sociedad Rural, a partir del 27 de noviembre. La también vedette y panelista confesó que su paso durante la cuarentena fue "bastante movidito. Trabajé en la web del canal 22 y en marzo, volvimos con mi hija de Estados Unidos, fue el regalo que le hicimos por sus 15. Después, en julio, nos contagiamos de Covid-19 y yo tuve neumonía".

-¿Cómo quedó la fiesta que vos y tu ex (el mago Emanuel) habían organizado y que les demandó un costo de 500.000 pesos?

-Lo trasladamos para marzo de 2021 esperando que, finalmente, se pueda realizar. Estamos en una gran disyuntiva y, por el momento, todo es el día a día.

-¿Cómo manejan la familia ensamblada con Jesús y tu hija, Agustina?

-El vínculo con Jesús es hermoso, muy compañero y en estos momentos valoramos lo más simple, además se lleva muy bien con Agus, y también con mi ex esposo.

-Regresás a la profesión con el autoteatro como modalidad laboral. ¿Qué sensaciones te genera?

-Acepté hacer la obra porque es buenísima y, además, porque me parece que se trata de una experiencia única. Siempre tuve conciencia de que no se podía vivir solo de esta profesión.

-¿Cambió muchísimo la forma de hacer humor en tiempos de empoderamiento femenino?

-Sí, cambió bastante, pero a mí no me gusta; el humor es humor y no se tiene que analizar, esta obra es, puntualmente, un vodevil como los de antes. Por eso sigue siendo un éxito "Rompeportones" en el canal Volver y a mí me siguen hablando todos los días de ese programa.

-Debido a esta pandemia, ¿los vínculos humanos presentarán cambios?

-Espero que no y que pronto volvamos a socializar, sobre todo, por los más chicos.