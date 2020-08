L a "nota" del viernes a la noche en el "Cantando" la dio Karina. Luego de la presentación de Esmeralda Mitre, que cantó un tema de Tan Biónica, la jurado le dio una dura devolución: "Hago fuerza para que me guste, no quiero que parezca que es personal, pero la canción tiene que quedarles cómoda a los dos", y remarcó que Nell, el compañero de Mitre, no dio con el tono. Esmeralda se mostró disconforme y eso dio pie a una intensa discusión, que terminó con ambas enojadas y un antipático 1 como calificación.

Después Karina tuvo un cruce fuerte con Mariana Brey, y en el corte quebró en llanto, algo que evidenció al regreso de la pausa Ángel De Brito: "Se quedó mal Karina con todo lo que pasó. Estuvo llorando en el corte. ¿Ya estás bien, Kari? Estuvo todo el corte llorando. Ya nos contarás qué pasó", expresó el conductor. "¡Fuerza! Estás genial acá en el jurado, Karina, así que adelante", la alentó.

Pero para la heredera esto no pasó desapercibido. El sábado, el diálogo con "El run run del espectáculo", por Crónica HD, la blonda se despachó con todo contra la jurado. "El llanto de Karina fue una actuación", disparó. "No le pasaba nada, sólo quiere ser la protagonista del jurado. Creo que se victimizó y buscaba opacarlo a Oscar Mediavilla, que estuvo un fuego", sentenció Esmeralda.

La participante siguió defendiendo su postura: "Además, a mí no me suma una pelea con Karina, la respeto, está todo bien, pero no me interesa el puntaje que me ponga. Tiene que ir al psicólogo y tratar sus temas personales. Me dijo que iba a ponerme un 3 y me puso un 1, eso no es ético, está mal". ¡Tremenda!

Cuando Fernando Piaggio le preguntó si sentía ninguneada en el certamen, aseveró: "Por supuesto que lo siento así, pero estoy un poco acostumbrada a la envidia. Yo tengo una carrera artística como actriz y como cantante".