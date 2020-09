E scándalo. El encargado de un hotel en el barrio porteño de San Telmo fue denunciado por los inquilinos de andar por la calle con un machete agrediéndolos a ellos y a los chicos, furioso porque no le pagan los alquileres y acusándolos de querer tomar el inmueble. El hombre, a quien bautizaron como "el loco del machete", desmintió las agresiones y contraatacó diciendo que él y su familia son amenazados.

Todo se desencadenó ayer a la mañana frente al hotel ubicado en Garay al 400, en el barrio porteño de San Telmo. Allí se hicieron presentes varios inquilinos del inmueble, que se enfrentaron a viva voz con el encargado y con su mujer. Gustavo fue uno de los que tomó la palabra frente a los micrófonos de Crónica HD: "Todos los días está agrediéndonos. Sale con un machete y les pega a los chicos, a nosotros...A mí me rompió un brazo y me tienen que operar. Hicimos varias denuncias pero no pasa nada. Estamos con miedo. No le gusta que hagamos reuniones, que escuchemos música... Incluso nos discrimina, como somos del interior del país nos dice ‘paisanos’".

A su lado estaba Ángela, otra de las denunciantes: "Vive atacándonos. No nos deja ni ingresar al baño, que es compartido y está una mugre. Varias veces estuvo el hotel clausurado por falta de higiene y fallas de infraestructura".

Carlos es el encargado del hotel. En vivo, frente a las cámaras, se peleó verbalmente con sus acusadores. Y por supuesto dio su versión de los hechos: "Es todo mentira. Esta gente no paga el alquiler. Cobran el subsidio del gobierno y lo derrochan en fiestas y otras cosas. Este hombre que me denuncia (por Gustavo) hizo una conexión clandestina de agua y hace poco quisieron tomar el hotel. Me fui a la comisaría a hacer la denuncia y me dijeron que no podían tomármela por la pandemia".

Según trascendió, la hija del matrimonio acusado fue detenida por robo en Palermo e incluso el propio Carlos asaltaba a taxistas y los encerraba en el baúl. Hasta se dijo que el hermano estaba preso por un atraco. Este último hecho lo reconoció, aunque pidió "más respeto, porque hace un mes murió en la cárcel de coronavirus". En cambio, negó las anteriores imputaciones.

Lo concreto es que los inquilinos piden que la Justicia tome cartas en el asunto, mientras que el encargado reclama que le paguen los alquileres.