E l presidente chino, Xi Jinping, advirtió este lunes por el manto de incertidumbre que se mantiene en el mundo por la lucha contra la pandemia de coronavirus, al remarcar que la recuperación global es "bastante inestable" y las perspectivas siguen siendo inciertas.

Xi, en la apertura virtual del Foro de Davos, predijo que "el mundo no volverá a ser lo que fue en el pasado" y pidió a la comunidad internacional que se adapte a las nuevas realidades pospandemia, en primer lugar "aumentando la coordinación de las políticas macroeconómicas para promover conjuntamente un crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo". En esa coordinación, subrayó, "deben abandonarse los prejuicios ideológicos y seguir un camino de coexistencia pacífica, beneficio mutuo y cooperación para que todos ganen", respetando las diferentes historias, culturas y sistemas sociales de cada país. Además, no dudó en calificar a la pandemia como la "peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial". "No hay duda de que la humanidad vencerá sobre el virus y saldrá más fuerte de este desastre", aseguró Xi, cuyo discurso transmitido desde el Gran Palacio del Pueblo de Beijing sirvió para abrir una semana de reuniones bilaterales en las que se debatirá cómo el mundo puede recuperarse de las consecuencias de la pandemia.

En su discurso, el líder de la segunda mayor economía mundial pidió el apoyo internacional a instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio o a los Acuerdos de París contra el cambio climático, entidades nacidas del multilateralismo contra el que estuvo el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante todo su mandato.

El presidente chino también advirtió sobre una "nueva Guerra Fría", e instó a la unidad mundial frente a la pandemia de coronavirus. Sin mencionar a Estados Unidos, Xi se mostró como defensor del multilateralismo y la globalización, como lo había hecho en este mismo foro cuatro años atrás, justo antes de la llegada al poder de Donald Trump. Menos de una semana después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el mandatario chino pareció advertir al presidente demócrata contra la persistencia de la política china de su predecesor, que hizo de Beijing su principal rival, especialmente a nivel comercial y tecnológico.

El régimen comunista teme que Biden quiera unir a los países occidentales contra el gigante asiático. "Crear clanes o iniciar una nueva Guerra Fría, rechazar, amenazar o intimidar a los otros (...) sólo llevará al mundo a la división", alertó Xi Jinping. "Y la confrontación nos llevará a un callejón sin salida", recalcó.

Alberto, el jueves

El presidente Alberto Fernández expondrá el jueves en el Foro Económico Mundial de Davos que se lleva a cabo de manera virtual y que se extenderá hasta el próximo viernes.

Los temas centrales sobre los que gira esta edición son los efectos de la pandemia de coronavirus en la economía mundial, junto con las altas tasas de desempleo y la desigualdad. En base a información suministrada por los organizadores, más de 1.500 líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil de más de 70 países se reunirán virtualmente del 25 al 29 de enero, para debatir los problemas críticos que enfrentan los países mientras navegan por sus caminos de regreso a la recuperación. El FEM reúne todos los años a los principales líderes políticos del mundo.