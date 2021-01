E n el marco de la escandalosa separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, por la cual están en el medio de una batalla judicial para organizar la división de bienes después de más de 30 años casados, los hijos de la ex pareja, Axel y los mellizos Alex y Charlotte, cada uno sentó su posición en el asunto.

Mientras que el mayor decidió ponerse de lado del ex futbolista, Alex se mostró compasivo con su mamá y Charlotte decidió mantener una postura neutral. Debido a sus distintas opiniones, cuando llegan las fechas especiales cada uno actúa según su parecer. Curiosamente, Claudio Paul cumple años el 9 de enero y su ex esposa tan sólo un día después, el 10, así que estos tiempos sirven para demostrar perfectamente cuáles son los bandos en la disputa.

Alex arremetió contra el Pájaro y no lo saludó en el día de su cumpleaños número 54, pero sí utilizó las redes para enviarle un mensaje a Nannis. Compartió una fotografía junto a su mamá y después escribió unas fuertes palabras: "Hoy cumple años mi madre, una mujer diferente. A ella le debemos todo. Fue padre y madre. Siempre presente". Después, el ex participante del "Cantando 2020" cerró el descargo con un ataque directo a su padre y su pareja, Sofía Bonelli: "El Pajarraco con sus hijos, un soret... Siempre ausente. Mal padre, sin códigos que come trabas burdamente".

Vale recordar que hace un tiempo, en entrevista con DiarioShow, Alex habló de cómo es el vínculo con su progenitor: "Con mi viejo hace un año que no hablo, no lo llamé pero tampoco él me llamó a mí. La verdad es que le perdí respeto porque me defraudó". Luego, sobre si le gustaría reencontrarse con Claudio, reveló: "Me gustaría verlo pero no sé si me interesa reconciliarme. Cuando hablo con mi vieja, si sale el tema denuncias o su pelea, le digo que es un problema que tienen que resolver ellos".