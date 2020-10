Detrás del proyecto cinematográfico que retrata la obra de Jorge Bergoglio en su rol de líder de la Iglesia Católica se encuentra el director nominado al Oscar Evgeny Afineevsky, un hombre de 48 años nacido en Kazán, Rusia, que creció en Israel y después emigró a Estados Unidos.

Afineevsky aseguró que el filme no hace foco en las cuestiones religiosas, sino en las ideas del Papa sobre los grandes desafíos de la actualidad. "Para mí, que no soy católico, que soy judío y nacido como ateo en Rusia, era importante mostrar al mundo que yo, con mi perspectiva no religiosa, puedo ver lo que este hombre hace y cómo nos inspira", explicó.

El documental está dedicado a "una humanidad que crea dramas y desastres, y a él, que con humildad y sabiduría, trata de guiar para construir un futuro mejor", dijo Afineevsky. "Él trata de ayudarnos a navegar, a cambiar, mostrándonos que estamos ante una línea roja" ante la que se debe elegir: "Ser víctimas de nuestro pasado o héroes de nuestro futuro".

El realizador tardó casi tres años en recopilar todo el material audiovisual, que en casi dos horas recorre experiencias de Bergoglio a través de sus viajes, así como testimonios de personalidades y amigos.

Según reveló Afineevsky, se reunió cinco veces con el sumo pontífice para la elaboración del documental, que incluye dos entrevistas con él, parte de sus discursos y entrevistas con sus amigos y personalidades. Aunque no dio más detalles del momento en que Jorge Bergoglio manifestó su apoyo a las uniones civiles entre homosexuales, una alternativa al matrimonio que la Iglesia Católica rechaza.