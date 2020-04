Una jornada muy movida es la que se vivió, vía videoconferencia, en la Conmebol. Es que además de dejar en claro la posible fecha de regreso a la acción tanto de la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana, la entidad madre del fútbol en la región dejó en claro la intención de que las Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 tengan su puntapié inicial en septiembre, luego de que fueran postergados a fines de marzo por el inicio de la pandemia de coronavirus en sudamérica.

"En cuanto a las Eliminatorias FIFA para el Mundial Qatar 2022, es una competencia FIFA y por lo tanto compete al máximo organismo del fútbol mundial establecer la fecha de celebración de esta competencia clasificatoria. Hasta el momento, la fecha de inicio fijada por este organismo para su celebración es la del 4 al 8 de septiembre de 2020 en el formato previamente establecido", comentó el organismo en un comunicado difundido tras el cónclave.

¿Con cambios?

Al retrasarse el inicio de la competencia, la FIFA le pidió al ente regional que modifique la forma de clasificación y no sean 16 jornadas, sino que dos zonas de cinco cada una, donde los dos mejores consigan su pase a Qatar, mientras que el mejor tercero accederá al Repechaje. Sin embargo, esta idea no gustó entre los dirigentes y no sería factible su realización.

Chiqui, presente

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue el representante argentino en la reunión virtual con sus pares sudamericanos. Con el mate como acompañante, Chiqui escuchó atentamente al resto de las autoridades y también dio su opinión sobre los temas tratados.

A su vez, la Conmebol también reconfirmó la Copa América que debían organizar este año Argentina y Colombia mantiene su disputa entre junio y julio de 2021.