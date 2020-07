Las autoridades sanitarias siguen en busca de una vacuna o un tratamiento para pacientes con coronavirus. Pese a la polémica que provocó su recomendación por parte de algunos científicos, la hidroxicloroquina es una de las drogas que más se mencionó como opción para tratar a personas infectadas con Covid-19. Sin embargo, un nuevo estudio realizado en Brasil determinó que no es eficiente el uso de hidroxicloroquina y azitromicina en casos "leves a moderados". "Entre los pacientes hospitalizados con Covid-19 de leve a moderado, el uso de hidroxicloroquina, sola o con azitromicina, no mejoró el estado clínico a los 15 días en comparación con el cuidado estándar", señala el estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Por el contrario, los pacientes seguían teniendo efectos cardíacos y hepáticos adversos. En estos pacientes se presentó una mayor frecuencia de alteración de los exámenes de electrocardiograma y en los exámenes que pueden representar las lesiones hepáticas.