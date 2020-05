Sebastián Wainraich recordó un episodio de su vida que lo marcó: la muerte de su hermano mayor, a los 25, cuando él tenía 19. En un reportaje que le hicieron en "Agarrate Catalina", el actor y humorista habló y contó cuánto le cuesta superar esa pérdida: "El dolor con los años se va calmando, pero el vacío, el agujero, queda para siempre. Todas las muertes son dolorosas, pero cuando sucede fuera del tiempo al que estamos acostumbrados es antinatural". Y señaló que necesitó trabajar el tema en terapia: "Soy campeón en psicoanálisis, tengo todas las medallas que quieras". Esta no es la primera vez que Sebastián incluye de alguna manera a su hermano: ya lo había hecho en su unipersonal "Frágil". "Era mi hermano del medio. Me cuesta hablar de eso. El duelo es un proceso larguísimo, el psicoanálisis, la familia y este trabajo bendito que tenemos... creo que todo eso te ayuda a sobrevivir. Después armé mi familia y eso también me ayudó. Posteriormente lo plasmé en el escenario. Casi está entre el límite de la ficción y la realidad", había dicho el año pasado en "PH, Podemos Hablar".