Sergio Lapegüe volvió a comunicarse desde la clínica donde se encuentra internado atravesando el Covid-19. "La soledad. Estar aislado. No querer ver a nadie. Estar a oscuras por necesidad. No podés prender la TV, simplemente porque no querés escuchar nada. Silencio. Sólo siento los pasos de los tremendos servidores públicos que van de un lado a otro por el pasillo del coronavirus". Además, remarcó la excelente y valiente tarea de los profesionales del mundo de la salud que siguen luchando a pesar de que los casos se multiplican con rapidez. "Médicos, enfermeros, personal de limpieza, de servicio a la habitación. Que se arriesgan cada minuto para que los pacientes puedan cursar esta enfermedad. Controlan el oxigeno en sangre, te inyectan antibióticos, corticoides o un anticoagulante para evitar una posible trombosis. Muchas gracias por todos los mensajes de aliento y apoyo. De verdad, me emocionan. Y son innumerables. Aunque sé qué hay gente mal intencionada que se alegra de los problemas del otro. Que opina sin saber. Ojalá puedan dejar de odiar o envidiar porque eso es malo para el corazón. El virus no lo traje del viaje. Lamentablemente, me contagié acá. Se los digo de corazón. Un amigo", finalizó.