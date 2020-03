Un médico anestesiólogo que trabaja en la ciudad italiana de Bérgamo, uno de los focos principales del Covid-19 en el país, describió la dramática situación que se vive en el Hospital Papa Juan XXIII y afirmó que tienen que decidir a quién tratar y quién no, "según la edad y las condiciones de salud, como en todas las situaciones de guerra".

"La mayoría de los italianos no sabe lo que pasa en los hospitales", expresó Christian Salaroli, quien comentó que los médicos deben seleccionar entre los pacientes que están en peor estado quiénes podrán o no acceder a la reanimación mecánica por intubación o a otro tratamiento. "Estamos obligados a elegir en un máximo de dos días", lamentó.

En ese sentido, explicó: "Si una persona de entre 80 y 95 años tiene insuficiencia respiratoria grave, es probable que no sigamos adelante. Si tiene insuficiencia multiorgánica en más de tres órganos vitales significa que su tasa de mortalidad es del 100%".

Estas situaciones generan una tensión insoportable en los profesionales. "Le puede pasar tanto al responsable como al joven médico que acaba de llegar tener que decidir el destino de un ser humano", dijo y agregó que "muchos colegas están sufriendo una presión emotiva excesiva". "He visto llorar a enfermeros, hombres y mujeres, con 30 años de experiencia", lamentó Salaroli.

Frente a esta realidad, el anestesiólogo celebró que el gobierno italiano haya declarado la cuarentena, aunque evaluó que lo hizo "con una semana de retraso". Por eso, aconsejó: "Quédense en sus casas. No me canso de repetirlo. Veo mucha gente en la calle. La mejor respuesta a este virus es no dar vueltas por la calle. No se imaginan lo que está pasando aquí".