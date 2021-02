U n pedido con la adhesión de 239.000 firmas para que el Consejo de la Magistratura de la Nación enjuicie y destituya a la jueza penal Karina Zucconi, por haber dejado en libertad a un procesado por abuso sexual contra una joven venezolana, fue presentado hoy ante ese cuerpo. "Debiste, Karina Zucconi, hacer tu trabajo, hacerlo bien", opinó la madre de la víctima.

El planteo contra la magistrada fue realizado por Azul Ruiz Díaz -una joven emprendedora de 21 años-, quien creó una petición en la plataforma online Change.org (www.change.org/LaJusticiaEsComplice) y ya logró sumar hasta el momento casi 240.000 firmas en apoyo al pedido de destitución.

"No vamos a seguir permitiendo que se haga caso omiso a estas situaciones, facilitando el libre transitar de personas dañinas para la sociedad. En el mundo del revés, no tan lejos acá en la Argentina, los malos andan libres y las víctimas encerradas", dice la nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

La presentación se vincula con la decisión de Zucconi de excarcelar a Irineo Garzón Martínez, de 35 años, quien ayer fue detenido en una vivienda del barrio Mataderos de esta capital, luego de que la Cámara Nacional en lo Criminal revocara la decisión de primera instancia.

Garzón Martínez fue procesado por abuso sexual agravado por acceso carnal de una joven de 18 años que, por motivos laborales, concurrió el 23 de enero último al comercio del detenido en el barrio Balvanera, de esta ciudad. "Armé esta petición -contra Zucconi- porque estamos cansadas de que una y otra vez se vulneren y pisoteen nuestros derechos. Ya no más", enfatizó Ruiz Díaz, según consigna el texto del pedido que cosechó respaldos en la plataforma de la ONG. "Hablo de la joven venezolana que fue a una supuesta entrevista de trabajo, y al llegar fue drogada y violada. La Policía de la Ciudad la sacó en una silla de ruedas, casi inconsciente y bajo el efecto de estupefacientes, semidesnuda y con ropa de su propio violador", agregó la peticionante. "Cada caso que aparece en las noticias sobre violencia de género es aún peor, pero para la Justicia nunca es suficiente para actuar, nos dan la espalda, nos hacen creer que no tenemos la razón, que no fue tan grave", indicó.

Thays Campos, la madre de la joven venezolana abusada, también se refirió a la jueza Karina Zucconi, que le concedió la libertad a Garzón Martínez (35) tras procesarlo, y aseguró que "lastimosamente ella no hizo su trabajo, lo hicieron otros". "Debiste, Karina Zucconi, hacer tu trabajo, hacerlo bien (à) parto de que el que no sabe hacer su trabajo, no debe estar en donde está; perdóname, pero es lo que yo pienso", expresó la mujer.