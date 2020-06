E n el AMBA tenemos un problema y debemos ver cómo evoluciona". Con esa definición, el presidente Alberto Fernández profundizó ayer la búsqueda de un equilibrio entre las intenciones de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las de la provincia respecto de la nueva etapa de la cuarentena.

Fernández estuvo ayer con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que participó de la firma de un convenio por el programa Argentina Construye, y hoy recibirá al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Mañana, en tanto, comenzará una gira por Neuquén y Santa Cruz. El anuncio sobre la nueva modalidad del aislamiento social preventivo y obligatorio se daría entre viernes y sábado, según adelantó el primer mandatario.

Con los casos en aumento, el Presidente también subrayó la preocupación sobre las villas. "Estamos en una etapa en la que no hay experiencia, en cuanto a qué pasa en los barrios populares. Estamos haciendo nuestro propio protocolo, porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir", dijo Fernández en una entrevista con radio FM Metro en la que señaló que Argentina siguió la experiencia de Europa para hacer frente al virus.

En este marco en el que no existe un antecedente que el país pueda utilizar para la situación de propagación del virus que se da en los barrios populares, el jefe de Estado dijo: "Vamos a tener que prestarle mucha atención a lo que ocurre allí y buscar en la calidad científica argentina y en el ingenio argentino para resolver" los contagios.

Fernández defendió la necesidad de que la cuarentena sea estricta en barrios como Villa Azul, en el conurbano bonaerense, debido a la velocidad de los contagios en lugares "muy populosos" y donde "las condiciones de vida son muy precarias, con muy alta cercanía".

"El problema es que tenemos un mirada muy porteña; está claro que tenemos un problema y tenemos que ir cuidadosamente viendo cómo evoluciona porque estamos frente a un virus que no sabemos cómo se controla; hay que ser muy cuidadosos", reflexionó y puso como ejemplo también a Necochea, donde hubo una multiplicación de casos de Covid-19 luego de una reunión, pese a que "se creía que la ciudad estaba libre de riesgos".

La próxima

Si bien juzgó "absolutamente entendible" la preocupación de quienes no pueden todavía retomar su actividad laboral y comercial, Fernández reiteró que "la cuarentena es el único remedio que la ciencia dice que hoy funciona" y pidió no hacer "lecturas poco responsables" sobre la duración del aislamiento, porque -aseguró- "el riesgo está latente".

"¿Alguien seriamente piensa que el sueño que yo tuve es una economía paralizada por una cuarentena? ¿Ese puede ser el sueño de un presidente? Quiero un país que produzca, que esté de pie", declaró Fernández y detalló que su gobierno destinó 2 puntos del PBI a asistir a las personas perjudicadas laboralmente por la pandemia, con ayudas como el IFE, el pago estatal del 50% de los sueldos a empleados de pymes y la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores esenciales.

En ese marco, confirmó el encuentro previsto para esta tarde con Horacio Rodríguez Larreta, y adelantó que definirá con su gabinete si el anuncio sobre la nueva etapa de la cuarentena se realiza el viernes o el sábado.

Los menores

A pesar de su defensa a la cuarentena estricta, el Presidente reiteró su voluntad de ver que los niños menores puedan tener salidas recreativas. Consultado sobre las consecuencias del aislamiento en la salud mental de las personas, Fernández aceptó que "es perturbador" para los niños estar "encerrados las 24 horas" y, por eso, las autoridades de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires fueron "implementando poco a poco" salidas con los padres.