Hace unas semanas, Juan Minujín contó en una entrevista que se había emocionado mirando "Bake Off", uno de los programas más vistos de la televisión argentina. En una entrevista le preguntaron por la última vez que había llorado y respondió: "El domingo, con el programa de Paula Chaves. Sigo mucho el certamen y, cuando se fue Ángelo, lloré". A Gastón Salas, ganador de la primera edición del certamen, el comentario le hizo ruido, porque recordó una situación que vivió con el actor cuando lo conoció. "Ahora se emociona y llora con ‘Bake Off’. Pensar que cuando lo cruzamos en los Martín Fierro se reía y, burlándose, como vio que teníamos delantales, nos pedía un vino. Y claramente sabía que estábamos en ‘Bake Off’", escribió con rencor Salas. Si bien el tuit no tiene nombres, claramente se refiere al intérprete, también gran estrella de Telefé. Sobre el final de su declaración, le preguntó a su compañera Julia De Bicki, otra de las concursantes, si recordaba el momento, a lo que la joven contestó con un like, confirmando su versión. "Tan real que duele, no sé cómo le da la cara ahora para salir a decir que se emociona, tremendo", respondió la joven.