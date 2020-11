Uno de los que conoce a Diego Armando Maradona de toda la vida es Miguel Galíndez. El historia masajista de la Selección y amigo personal del Diez se mostró conmovido por la muerte del astro argentino y manifestó que "se fue un amigo".

"Se fue un amigo, ¿que te puedo decir? El país está llorando. Imagínate vos, esto no tiene explicación", sostuvo en diálogo con Crónica TV.

Además, con la voz quebrada, expresó que se encontraba preocupado por el estado de salud de Pelusa en los últimos meses: "Nosotros sabíamos que no estaba en las mejores condiciones. Estamos como está todo el país. Yo conviví con él, yo sé la persona que fue él, sé la persona que fue conmigo. En la cancha de Gimnasia vi que bajó los brazos y me dolió mucho verlo así. No lo podía creer".

En tanto, habló de cómo era su relación de amistad con Maradona. "Siempre me trató con un cariño y con un afecto que nunca me voy a olvidar. Siempre nos matábamos de risa, nos levantaba el ánimo. Tenía un entusiasmo y cariño impresionantes. Yo estuve siempre al lado de él, desde los 17 años, me llevó a España, Italia, la Selección. Le debo todo a Maradona", manifestó.