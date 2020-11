El hermano gemelo de Sebastián Villarreal, el hombre que está detenido acusado de haber apuñalado a dos bailarinas en una escuela de danza de Palermo, aseguró ayer que "el efecto de la cuarentena" pudo haber influido en lo que hizo, afirmó que nunca se trató psiquiátricamente ni protagonizó un hecho de violencia y aseguró que su sueño era "estar en el espectáculo".

"Él siempre fue bueno, más allá de que las imágenes digan lo contrario. Capaz tiene una enfermedad que yo no me di cuenta", afirmó Marcos Villarreal en declaraciones a la prensa. Marcos explicó que se enteró de lo sucedido "por los medios" y que cuando lo vio "no lo podía creer". "Esto antes no lo tenía. Creo que el efecto de la cuarentena tiene mucho que ver con lo que pasó. El encierro lo hacía hablar solo", confió.

El hermano del acusado explicó que ellos viven en la localidad bonaerense de Berisso con su abuela y que durante la cuarentena por el coronavirus sólo salían "para hacer los mandados".

Marcos aseguró que su hermano gemelo "nunca tuvo un hecho de violencia", dijo que tampoco se trató psicológicamente, pero sí contó que su madre está "internada con problemas psiquiátricos en Rosario".

"Mi hermano es árbitro (de fútbol) y estaba bailando. Estaba estudiando para emprender un proyecto de ropa. Él quería hacer eso para entrar en un programa de televisión, ese era su sueño, estar en el espectáculo", señaló.

Sobre cómo fue el martes de su hermano, Marcos contó que "se levantó, tomó mate, fue a hacer los mandados y se quedó lavando las cosas".

Por último, el gemelo del imputado manifestó su solidaridad "con las dos chicas que sufrieron este episodio" y comentó: "Gracias a Dios que están bien, que es lo importante".