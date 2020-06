U na nueva protesta contra las políticas del presidente Jair Bolsonaro se realizó ayer en la tradicional playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde activistas de la ONG Río de Paz cavaron cien tumbas, convirtiendo el emblemático paseo turístico en una especie de cementerio.

Desde la madrugada, palas en mano, empezaron a hacer los pozos, que difundieron por la mañana en sus redes sociales. "Los más necesitados están siendo golpeados de frente, están muriendo, siendo enterrados en tumbas poco profundas", explicó Antonio Carlos Costa, presidente de la ONG.

Entre las demandas de Río de Paz están la necesidad de que se brinde asistencia a familias vulnerables durante la crisis generada por el coronavirus, que accedan a un médico a cargo del Ministerio de Salud y el establecimiento de objetivos por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal para la lucha efectiva contra la pandemia.

"Pedimos al gobierno un cronograma, queremos saber qué pasará de aquí a uno o dos meses, a dónde está yendo Brasil. No hay una meta, no hay una programación. No hubo una sola expresión de compasión de parte del presidente, un poco de solidaridad por los que sufren", se quejó Costa, quien agregó que la acción realizada en la playa fue una alusión a los "cementerios llenos, como el de Manaos".

Además de las fotos y los videos de las tumbas en Copacabana, la ONG difundió imágenes de las cruces que colocaron, lo que provocó acusaciones cruzadas entre personas que defendían la acción y quienes la rechazaban y pedían retirarlas de las fosas hechas en plena playa carioca.

Brasil ya superó los 750.000 casos positivos y la cantidad de muertos se ubicó en torno a los 40.000.

Una esperanza

El gobernador de San Pablo, Joao Doria, anunció que en ese estado producirá y probará una potencial vacuna contra el coronavirus, en asociación con un laboratorio chino. El trabajo será realizado en el centro de investigación Instituto Butantan, que produce de casi el 80% de los sueros y vacunas usados en Brasil. Para ello, firmó un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac Biotech con el que avanzará en la tercera y última fase de pruebas clínicas.

"Esta es una de las vacunas que se encuentra en etapa más avanzada en todo el mundo", afirmó el funcionario, quien calificó la noticia como un "día histórico para la ciencia, la medicina y la salud de Brasil, de San Pablo y mundial".

La última etapa de los ensayos clínicos de la vacuna, bautizada como CoronaVac, se iniciará dentro de tres semanas y se aplicará a 9.000 pacientes brasileños que participarán de manera voluntaria.

En caso de que los resultados sean positivos, la vacuna podría estar disponible para su producción masiva en junio del año que viene.